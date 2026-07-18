Arrojan ponchallantas a unidad del Ejército en Culiacán

Sujetos que viajaban en un vehículo arrojaron ponchallantas sobre la avenida Manuel Clouthier al paso de una unidad del Ejército Mexicano, la tarde de este sábado en la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:30 horas, a la altura de Lago Quibú.

Los ponchallantas son artefactos metálicos con puntas diseñados para perforar los neumáticos de los vehículos.

Los artefactos fueron retirados por elementos militares, sin que se reportaran daños en alguna de las unidades.