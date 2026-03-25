Arrojan Ponchallantas en Elota; dañan vehículo oficial

CULIACÁN. _ La mañana de este miércoles se encontraron ponchallantas arrojados en la comunidad de Caimanes, en el municipio de Elota, que dejó afectaciones materiales a varios vehículos.

Entre los daños, confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), hubo un automóvil propiedad del Ayuntamiento de Elota que terminó varado.

El saldo de los hechos se habría limitado a afectaciones materiales al vehículo oficial, sin personal lesionado.

En el transcurso de la mañana de este 25 de marzo, comenzaron a difundirse reportes sobre un supuesto ataque armado contra el Alcalde, Richard Millán Vázquez, en la comunidad mencionada.

Sin embargo, tras atenderse los llamados al 911, la SSPE desmintió esta versión, y confirmó que se trató de ponchallantas.