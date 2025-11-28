Arrojan ponchallantas en la autopista Benito Juárez a la altura de Angostura

Cerca de una decena de vehículos resultaron dañados y con los neumáticos reventados durante la madrugada de este viernes 28 de noviembre, luego de que sujetos desconocidos arrojaron ponchallantas sobre la autopista Benito Juárez, a la altura de la caseta de Angostura.

Automovilistas que cruzaban por el punto señalaron que el tramo quedó cubierto de estos artefactos metálicos, lo que provocó que al menos ocho tráileres presentaran afectaciones en varias llantas.

El incidente se registró alrededor de las 5:00 horas, justo cuando un grupo de unidades del Ejército Mexicano se desplazaba hacia el norte del estado.

De acuerdo con reportes preliminares, los responsables habrían lanzado las puntas de acero con la intención de detener el avance del convoy militar que circulaba por la zona; sin embargo, los vehículos lograron evadirlos sin sufrir daños.

Además de los tráileres, se reportó que tres autobuses y varios automóviles particulares quedaron varados, algunos con las cuatro llantas destruidas. En total, se estima que más de una decena de unidades quedaron inmovilizadas sobre la rúa.

Empresas de desponche acudieron desde primeras horas para auxiliar a los afectados, ya que la fila de vehículos dañados comenzó a extenderse en el carril con dirección de sur a norte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se recuperaron indicios o si existe alguna línea de investigación abierta. No obstante, se presume que la agresión fue intencional y dirigida al paso de las unidades castrenses que, por poco, logran quedar atrapadas en el sitio.