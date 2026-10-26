$!Arrojan ponchallantas en la México 15 y caminos rurales de Guasave tras despliegue de la Marina

Los reportes también incluyen vialidades secundarias de alta circulación, como la Calle 15, a unos cinco kilómetros de la sindicatura Benito Juárez, conocida como Batamote, y la Calle 19, que conecta la carretera federal con la comunidad de La Trinidad.

Las alertas canalizadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) movilizaron a las autoridades tras reportarse la presencia de estos objetos sobre la carretera Internacional México 15, en el carril de norte a sur.

GUASAVE. _ Un amplio operativo de la Secretaría de Marina (Semar), por aire y tierra, mantiene bajo vigilancia diversos sectores de Guasave. El despliegue coincide con el reporte de Múltiples artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” en carreteras federales y caminos estatales este lunes 26 de octubre.

Asimismo, se alertó sobre la presencia de ponchallantas en la carretera estatal que conduce al municipio de Sinaloa de Leyva, a la altura de la salida hacia Caimanero, así como en los caminos de acceso a las comunidades de Bamoa y Estación Bamoa.

De manera preliminar, se presume que el lanzamiento de estos artefactos busca obstaculizar el desplazamiento de los convoyes de la Marina que patrullan la zona por tierra, con apoyo de helicópteros militares. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido formalmente la autoría de estos hechos ni informado cuántos vehículos resultaron afectados.

Los reportes se suman a la intensa actividad de las Fuerzas Armadas registrada desde el domingo 25 de octubre, cuando un contingente de 16 camionetas de la Semar y dos helicópteros Black Hawk recorrió y sobrevoló comunidades de Guasave. Posteriormente, los patrullajes se extendieron al municipio de El Fuerte, en localidades como Mochicahui y Charay.

Ante la posibilidad de que haya más artefactos metálicos sobre el asfalto, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera México 15 y los caminos rurales de la zona, mientras continúan las operaciones de las fuerzas federales.