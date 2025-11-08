$!Arrojan y asesinan a dos hombres sobre el puente del Piggy Back, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron arrojados de un vehículo y asesinados a balazos la tarde de este sábado 8 de noviembre sobre el puente que dirige a la colonia Piggy Back, al sur de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 16:00 horas sobre el puente que se encuentra pasando la carretera Culiacán-Mazatlán, cerca del campo El Diez.
Según reportes preliminares, los honbres fueron sacados de una unidad automotriz antes de ser agredidos a tiros por civiles armados, quienes emprendieron la huida tras el acto.
Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, pero se describe que se trata de un hombre de complexión robusta y tez morena, quien tenía puesta una camisa gris y un short azul marino.
El otro se trata de un hombre de complexión regular y tez morena, que vestía una playera verde, un pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros.
Ambos se encontraron con las manos amarradas, cubiertos del rostro y con heridas provocadas por disparos de arma de fuego. En la zona se aseguraron casquillos percutidos.
Elementos de la Secretaría de Marina fueron los primeros en arribar al punto para responder al hecho y se encargaron de asegurar el tramo del puente tras confirmarlo.
Los efectivos marcaron un perímetro con cinta amarilla de precaución para facilitar el trabajo de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes llevaron a cabo labores de campo.
Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias y al final se ordenó el traslado de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.