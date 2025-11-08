$!Arrojan y asesinan a dos hombres sobre el puente del Piggy Back, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron arrojados de un vehículo y asesinados a balazos la tarde de este sábado 8 de noviembre sobre el puente que dirige a la colonia Piggy Back, al sur de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 16:00 horas sobre el puente que se encuentra pasando la carretera Culiacán-Mazatlán, cerca del campo El Diez.

Según reportes preliminares, los honbres fueron sacados de una unidad automotriz antes de ser agredidos a tiros por civiles armados, quienes emprendieron la huida tras el acto.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, pero se describe que se trata de un hombre de complexión robusta y tez morena, quien tenía puesta una camisa gris y un short azul marino.

El otro se trata de un hombre de complexión regular y tez morena, que vestía una playera verde, un pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros.