$!Arrolla motociclista a peatón en avenida de Rosario

EL ROSARIO._ Joven peatón que cruzaba avenida fue embestido por un motociclista que tras el accidente se dio a la fuga, en avenida de la cabecera municipal de Rosario.

El hecho se registró pocos antes de las 19:00 horas, en la avenida Rotarismo, que conduce a la carretera estatal a Agua Verde, sobre el carril que ingresa a la ciudad.

Testigos en el lugar informaron que el joven cruzaba la avenida en mención cuando fue arrollado por la motocicleta a la altura de las colonias Calderón y Marcelo Loya.