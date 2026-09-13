$!Arrolla motociclista a peatón en avenida de Rosario

EL ROSARIO._ Joven peatón que cruzaba avenida fue embestido por un motociclista que tras el accidente se dio a la fuga, en avenida de la cabecera municipal de Rosario.
El hecho se registró pocos antes de las 19:00 horas, en la avenida Rotarismo, que conduce a la carretera estatal a Agua Verde, sobre el carril que ingresa a la ciudad.
Testigos en el lugar informaron que el joven cruzaba la avenida en mención cuando fue arrollado por la motocicleta a la altura de las colonias Calderón y Marcelo Loya.
Luego del impacto el conductor de la moto fue auxiliado por otro motociclista para huir del lugar por una de las calles aledañas.
La preocupación de los vecinos se suscitó al quedar el joven tendido en un margen de la avenida y que no era perceptible ante la sombra de los árboles.
Luego del reporte de inmediato acudieron elementos de Protección Civil, y Cruz Roja para brindar el auxilio, apoyados por Tránsito Municipal y elementos de Seguridad Pública.
Tras ser inmovilizado por elementos de Protección Civil, el herido fue trasladado en una patrulla ya que la unidad de auxilio no cuenta con ambulancia.
Para descartar heridas graves el joven fue trasladado de emergencia al Hospital Integral IMSS-Bienestar de la ciudad.