$!Arrolla motociclista a un policía estatal frente a edificio de Fiscalía, en Culiacán; ambos resultan heridos

Un motociclista arrolló a un elemento de la Policía Estatal Preventiva frente al edificio de la Fiscalía General del Estado, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con el parte preliminar, el agente policial le marcó el alto al motociclista por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sentido norte a sur, para hacer una inspección.

Sin embargo, el motociclista en su intento de eludir a la autoridad, arrolló al uniformado, y tanto él como una acompañante, cayeron de la unidad ligera.