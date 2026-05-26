$!Arrolla motociclista a un policía estatal frente a edificio de Fiscalía, en Culiacán; ambos resultan heridos

Un motociclista arrolló a un elemento de la Policía Estatal Preventiva frente al edificio de la Fiscalía General del Estado, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
De acuerdo con el parte preliminar, el agente policial le marcó el alto al motociclista por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sentido norte a sur, para hacer una inspección.
Sin embargo, el motociclista en su intento de eludir a la autoridad, arrolló al uniformado, y tanto él como una acompañante, cayeron de la unidad ligera.
El motociclista, así como el agente estatal, resultaron con lesiones leves que no necesitaron traslado a un hospital, mientras que la tercera persona, una mujer joven, resultó ilesa.
El motociclista fue subido a una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, y su vehículo quedó bajo custodia de autoridades locales, a la espera de que se determine su situación jurídica.
Por aproximadamente 20 minutos, entre las 20:30 horas y las 20:50 horas, dos de los tres carriles en sentido norte a sur del bulevar Enrique Sánchez Alonso, permanecieron cerrados por la movilización que generó el hecho.