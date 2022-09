$!Arrollan a mujer motociclista en Mazatlán

“Tiene fractura de la tibia y peroné, es lo único, porque no traía ni identificación, no podía ni hablar por el dolor”, dijo personal de la Policía de Tránsito Municipal.

“No se sabe quién se pasó el semáforo, no se sabe, no dicen nada, hasta que no haya una prueba contundente se puede señalar a alguien, mientras no, ya el Ministerio Público se va encargar”.

Una familiar de la conductora de la camioneta participante dijo que de acuerdo con su mamá, la persona que viajaba en la motocicleta ya tenía el semáforo en rojo cuando transitaba de sur a norte por la Avenida Juan Carrasco, pero como presuntamente el conductor de un camión urbano se pasó el alto, la ahora lesionada también lo hizo.

Pero como para la conductora de una camioneta gris ya tenía el semáforo en verde para cruzar de la Avenida General Pesqueira hacia la Avenida Rotarismo, avanzó y se produjo el choque, quedando la motociclista tirada sobre el asfalto, por lo que fue auxiliada por paramédicos para trasladarla a un hospital.

De los hechos que ocurrieron cerca de las 11:15 horas tomó conocimiento personal de la Policía de Tránsito Municipal para darle vista al Ministerio Público del Fuero Común quien será el que determinará las responsabilidades.

Al lugar llegaron también elementos de la Policía Preventiva Municipal y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Por cerca de media hora se registró fuerte congestionamiento vehicular en el tramo de la Avenida Ejército Mexicano, entre el cruce con la Avenida General Pesqueira hasta la calle Flamingos, frente a la Colonia Ferrocarrilera.