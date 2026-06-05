$!Asaltan a trabajador de constructora y le roban $250 mil tras salir de un banco en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una fuerte suma de dinero fue robada por dos motociclistas que le arrebataron una mochila a un trabajador que salía de un banco de la colonia Palos Prietos, luego de retirar efectivo para el pago de esta semana.

El reporte del despojo se emitió a las 16:15 horas de este viernes, señalando la sucursal bancaria ubicada en la esquina de la avenida Ejército Mexicano y la calle Rafael Domínguez.