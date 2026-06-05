$!Asaltan a trabajador de constructora y le roban $250 mil tras salir de un banco en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una fuerte suma de dinero fue robada por dos motociclistas que le arrebataron una mochila a un trabajador que salía de un banco de la colonia Palos Prietos, luego de retirar efectivo para el pago de esta semana.
El reporte del despojo se emitió a las 16:15 horas de este viernes, señalando la sucursal bancaria ubicada en la esquina de la avenida Ejército Mexicano y la calle Rafael Domínguez.
Según la versión del denunciante, fue abordado por dos motociclistas que lo amagaron con armas de fuego para que les entregara la mochila con 250 mil pesos que acababa de retirar para el pago de nómina.
Los motociclistas lograron darse a la fuga y aunque policías de diferentes corporaciones iniciaron recorridos en busca de los asaltantes, no hubo resultados positivos.