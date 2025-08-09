Asaltan supermercado del sector Barrancos, en Culiacán; reportan balazos durante el robo

CULIACÁN._ Civiles armados atracaron un supermercado la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en el sector Barrancos, en Culiacán, donde incluso habrían detonado sus armas.

Según informes, dos sujetos arribaron al centro comercial para sorprender y amenazar a los trabajadores que atendían en dos cajas de venta, les despojaron dinero en efectivo y salieron para abordar una motocicleta y emprender la huida.

Personas en el lugar denunciaron que se escucharon balazos durante el hecho, situación que causó momentos de pánico entre los clientes, incluso algunos que habrían salido corriendo para escapar de una posible agresión.

Las detonaciones de arma de fuego habrían sido hacia un punto no fijo, pues no hubo registro de personas heridas, solamente se presume en el supermercado que los responsables del atraco se habrían llevado más de 10 mil pesos.

El hecho fue reportado al 9-1-1 alrededor de las 19:30 horas, frente al bulevar Las Torres. Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron para atender la situación y recopilar información sobre lo sucedido.

También llegó personal militar y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de abrir una carpeta de investigación para seguir con las indagaciones del caso.

Aún no se ha emitido reporte sobre la detención de los presuntos atacantes.