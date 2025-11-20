$!Asegura Ejército 7 mil 469 mdp en químicos a cárteles en Culiacán y Badiraguato

Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron un laboratorio clandestino y ocho zonas de acopio de precursores químicos en comunidades rurales de Culiacán y Badiraguato, Sinaloa. Las acciones se realizaron en los poblados Cueva Gacha, Canamaca, El Cedrito, Presa Vinoramas, El Guayabo, Bacata, Los Cedritos, Las Amargosas y El Vizcaíno.

Durante los operativos, se aseguraron 8 mil 147 litros y mil 065 kilos de sustancias químicas, así como 19 reactores de síntesis orgánica, 24 destiladores y dos centrifugadoras, utilizados presuntamente para la elaboración de metanfetamina.

De acuerdo con estimaciones federales, la afectación económica generada a la delincuencia organizada asciende a 7 mil 469 millones de pesos.