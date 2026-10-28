Seguridad
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Operativos militares

Asegura Ejército ametralladora, 530 cartuchos y marihuana en Carboneras, Culiacán

El personal militar realizaba labores de vigilancia cuando localizó y aseguró el arma, las municiones y dos kilos de marihuana; no reportan detenidos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/10/2026 11:54
28/10/2026 11:54

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una ametralladora, 530 cartuchos y dos kilos de marihuana durante recorridos de seguridad en la comunidad de Carboneras, perteneciente a la sindicatura de Imala, en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado conjunto de autoridades federales, el personal militar realizaba labores de vigilancia cuando localizó y aseguró el armamento, las municiones y la droga.

$!Asegura Ejército ametralladora, 530 cartuchos y marihuana en Carboneras, Culiacán

El informe no proporciona mayores detalles sobre las circunstancias del aseguramiento ni precisa si hubo personas detenidas durante el operativo.

Las autoridades federales informaron que los objetos y la droga asegurados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones y diligencias legales.

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