$!Asegura Ejército ametralladora, 530 cartuchos y marihuana en Carboneras, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una ametralladora, 530 cartuchos y dos kilos de marihuana durante recorridos de seguridad en la comunidad de Carboneras, perteneciente a la sindicatura de Imala, en Culiacán.
De acuerdo con un comunicado conjunto de autoridades federales, el personal militar realizaba labores de vigilancia cuando localizó y aseguró el armamento, las municiones y la droga.
El informe no proporciona mayores detalles sobre las circunstancias del aseguramiento ni precisa si hubo personas detenidas durante el operativo.
Las autoridades federales informaron que los objetos y la droga asegurados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones y diligencias legales.