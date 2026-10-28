$!Asegura Ejército ametralladora, 530 cartuchos y marihuana en Carboneras, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una ametralladora, 530 cartuchos y dos kilos de marihuana durante recorridos de seguridad en la comunidad de Carboneras, perteneciente a la sindicatura de Imala, en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado conjunto de autoridades federales, el personal militar realizaba labores de vigilancia cuando localizó y aseguró el armamento, las municiones y la droga.