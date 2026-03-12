$!Asegura Ejército camioneta con bidones y municiones en Mazatlán II

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo que contenía bidones para traslado de combustible, así como artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, cargadores y cartuchos, en la colonia Mazatlán II.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo se derivó de una denuncia ciudadana al número 089. El reporte alertaba sobre la presencia de una unidad sospechosa en una de las calles de dicho sector. Al arribar al punto señalado durante recorridos preventivos, el personal castrense localizó una camioneta Hyundai modelo H300.

Al realizar la inspección del vehículo, los militares hallaron en su interior ocho bidones con capacidad de mil litros cada uno (vacíos), 15 “ponchallantas”, dos cargadores para arma larga y 59 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm.