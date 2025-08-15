Asegura Ejército cargadores y cartuchos en Angostura

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 28 cargadores y 382 cartuchos durante un operativo de reconocimiento terrestre en el poblado San Isidro, perteneciente a Angostura.

De acuerdo con el informe oficial, el material bélico fue localizado por personal militar y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

El operativo se realizó de manera coordinada con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.