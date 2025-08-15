Seguridad
|
Cartuchos incautados

Asegura Ejército casi cuatro mil cartuchos y equipo táctico en Rosario, Sinaloa

Durante un operativo en la localidad de La Rastra, el personal militar decomisó cargadores, cartuchos, un casco Kevlar y puntas de acero. El material quedó a disposición del MP Federal.
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2025 15:10
15/08/2025 15:10

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento y equipo táctico durante recorridos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones de la localidad de La Rastra, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con el informe oficial, los militares localizaron 24 cargadores, 3 mil 978 cartuchos útiles, un casco tipo Kevlar y varias puntas de acero, que fueron abandonados en un punto estratégico de difícil acceso.

El material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El operativo se realizó en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

#Seguridad
#Rosario
#Ejército Mexicano
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube