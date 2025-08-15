Asegura Ejército casi cuatro mil cartuchos y equipo táctico en Rosario, Sinaloa

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento y equipo táctico durante recorridos de reconocimiento terrestre en las inmediaciones de la localidad de La Rastra, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con el informe oficial, los militares localizaron 24 cargadores, 3 mil 978 cartuchos útiles, un casco tipo Kevlar y varias puntas de acero, que fueron abandonados en un punto estratégico de difícil acceso.

El material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El operativo se realizó en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.