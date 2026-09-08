Asegura Ejército dosis de cocaína, metanfetamina y cargadores en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano incautaron 2 mil 616 dosis de narcóticos y cuatro cargadores para armas de fuego durante recorridos de vigilancia realizados en Mazatlán.

El decomiso fue notificado por el Gabinete de Seguridad Federal mediante un comunicado conjunto; sin embargo, las autoridades no precisaron el lugar exacto donde ocurrieron los hechos ni informaron sobre personas detenidas en el operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, entre lo asegurado figuran 2 mil 521 dosis de cocaína y 95 de metanfetamina, además del equipo bélico.

El material incautado por el personal militar quedó a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.