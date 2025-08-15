$!Asegura Ejército droga, cartuchos y cargadores en distintos operativos en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cargadores, municiones y diversas cantidades de droga durante operativos realizados en distintas zonas del municipio de Culiacán.

El primer hallazgo se registró en el poblado Laguna Colorada, donde personal militar localizó un cargador, 47 cartuchos, una cinta eslabonada, 285 dosis de marihuana y tres kilogramos del mismo enervante.

Posteriormente, en un punto de la carretera Culiacán-Mazatlán, los militares aseguraron tres cargadores, 100 cartuchos útiles y 43 dosis de cristal.