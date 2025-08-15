$!Asegura Ejército droga, cartuchos y cargadores en distintos operativos en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cargadores, municiones y diversas cantidades de droga durante operativos realizados en distintas zonas del municipio de Culiacán.
El primer hallazgo se registró en el poblado Laguna Colorada, donde personal militar localizó un cargador, 47 cartuchos, una cinta eslabonada, 285 dosis de marihuana y tres kilogramos del mismo enervante.
Posteriormente, en un punto de la carretera Culiacán-Mazatlán, los militares aseguraron tres cargadores, 100 cartuchos útiles y 43 dosis de cristal.
En el poblado José Manuel, durante labores de reconocimiento terrestre, se localizaron 97 cartuchos, un kilogramo de cristal y 170 gramos de marihuana.
Finalmente, en la colonia Fuentes del Valle, sobre la calle Fragata, entre Baldas y Fernando Villafaña, elementos del Ejército aseguraron 60 cartuchos, 44 dosis de cocaína, 48 dosis de cristal, tres bolsas con marihuana y 20 cigarros del mismo enervante.
Todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de integrar las investigaciones conforme a la ley.
Los aseguramientos se realizaron en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, así como con las Fiscalías General de la República y del Estado de Sinaloa.