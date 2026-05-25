Asegura Ejército más de 100 explosivos artesanales y municiones en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Elementos del Ejército Mexicano incautaron un total de 119 artefactos explosivos artesanales, municiones y uniformes tácticos durante dos intervenciones desplegadas en comunidades del municipio de Badiraguato.

De acuerdo con la información, las acciones militares se dividieron en dos zonas de la demarcación serrana, logrando retirar el material bélico sin que se registraran enfrentamientos o personas detenidas en los puntos en los que se desplegaron las acciones.

La primera intervención de las fuerzas federales se realizó mediante recorridos de vigilancia en los poblados de San José Gonzaga, José del Barranco, Mesa de la Tableta, Mesa de la Palma y Santa Gertrudis.

En estos sitios, el personal castrense localizó y resguardó 76 artefactos explosivos de fabricación casera, así como diversas prendas de ropa táctica.

En una segunda acción efectuada en las inmediaciones del poblado Potrero de la Vainilla, los elementos militares ubicaron y aseguraron otros 43 artefactos explosivos improvisados, 356 cartuchos útiles para armas de fuego y equipo táctico diverso.

Las autoridades militares no reportaron personas detenidas en ninguno de los perímetros asegurados.

Todo el armamento, las municiones y el equipo de protección quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Federación para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.