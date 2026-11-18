CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 mil 278 pastillas de fentanilo y dosis de cocaína durante recorridos de seguridad en la colonia Proyecto Alfa, en Culiacán.

El aseguramiento fue informado por autoridades federales, que no precisaron las circunstancias en las que localizaron las drogas ni el sitio específico donde se encontraban.

Tampoco se informó si hubo personas detenidas durante el operativo.

Los narcóticos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y diligencias legales.