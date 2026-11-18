CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un área de concentración de sustancias químicas en las inmediaciones del poblado Limón de Telleache, en la zona rural de Culiacán, donde aseguraron mil 340 litros de precursores químicos presuntamente utilizados para la elaboración de metanfetaminas.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad federal, el aseguramiento se realizó como parte de los trabajos para combatir la producción de drogas en Sinaloa.