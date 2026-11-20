CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de sustancias químicas y material utilizado para la elaboración de metanfetaminas en el poblado de Corral Viejo, en la zona rural de Culiacán, con lo que las autoridades federales estimaron una afectación económica de 37 millones de pesos a la delincuencia organizada.
De acuerdo con información de las autoridades federales, durante el operativo realizado como parte de las acciones contra la producción y el tráfico de drogas, los militares aseguraron mil 800 litros de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.
En una segunda acción, en la zona urbana de Culiacán, elementos del Ejército localizaron una cubeta entre la maleza en la colonia Las Cucas, donde encontraron mil 108 cartuchos para arma de fuego y tres cargadores.
Las autoridades federales no proporcionaron detalles sobre las circunstancias en que se realizaron ambos aseguramientos ni precisaron si hubo personas detenidas.
El material y las sustancias aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y diligencias legales.