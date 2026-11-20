CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de sustancias químicas y material utilizado para la elaboración de metanfetaminas en el poblado de Corral Viejo, en la zona rural de Culiacán, con lo que las autoridades federales estimaron una afectación económica de 37 millones de pesos a la delincuencia organizada.

De acuerdo con información de las autoridades federales, durante el operativo realizado como parte de las acciones contra la producción y el tráfico de drogas, los militares aseguraron mil 800 litros de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas.