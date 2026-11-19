CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de materiales y aseguraron mil litros y 200 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, en las inmediaciones de la ranchería El Vino, en la zona serrana de Culiacán.

De acuerdo con información de las autoridades federales, el aseguramiento se realizó en la parte alta de la sindicatura de Imala, al noreste de la capital sinaloense, en una zona de difícil acceso a la que se llega por caminos de terracería cercanos a comunidades como La Cofradía de Imala y Los Sabinitos.