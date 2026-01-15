$!Asegura el Ejército 30 explosivos y armas en San Ignacio; hay tres detenidos

En el municipio de San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y aseguraron armas, municiones y artefactos explosivos improvisados, durante dos acciones distintas realizadas en la región.

De acuerdo con la información oficial, los resultados derivaron de labores de reconocimiento y patrullaje en la zona serrana del sur del estado. Durante estos recorridos, personal castrense ubicó a civiles, quienes fueron interceptados y sometidos sin que se registraran enfrentamientos ni personas lesionadas.