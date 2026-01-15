$!Asegura el Ejército 30 explosivos y armas en San Ignacio; hay tres detenidos

En el municipio de San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y aseguraron armas, municiones y artefactos explosivos improvisados, durante dos acciones distintas realizadas en la región.
De acuerdo con la información oficial, los resultados derivaron de labores de reconocimiento y patrullaje en la zona serrana del sur del estado. Durante estos recorridos, personal castrense ubicó a civiles, quienes fueron interceptados y sometidos sin que se registraran enfrentamientos ni personas lesionadas.
A los detenidos se les aseguraron tres armas largas, 23 cargadores, 315 cartuchos útiles y 30 artefactos explosivos improvisados.
En una segunda acción, también en San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, un cargador y 10 cartuchos.
La información fue difundida mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin que se precisaran mayores detalles sobre el desarrollo de los operativos.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal correspondiente.