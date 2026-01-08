Asegura el Ejército armamento y municiones en Elota

En una operación de vigilancia en la zona rural de este municipio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal compuesto por dos armas largas y 56 cargadores y un total de 4 mil 600 cartuchos útiles, en las inmediaciones del poblado El Tabachín.

La información fue difundida a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; sin embargo, las autoridades no precisaron los detalles operativos ni las circunstancias exactas que permitieron el hallazgo.

De acuerdo con los datos oficiales, la acción derivó de los patrullajes terrestres que las fuerzas armadas mantienen en diversas regiones de Sinaloa. En esta ocasión, al recorrer el área de El Tabachín, los efectivos localizaron lo que presentaba las características de un campamento improvisado, presuntamente era utilizado por civiles armados, los militares incautaron dos fusiles.

Todo el material bélico fue retirado del lugar y puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes para la integración de la carpeta de investigación y el seguimiento legal del caso.