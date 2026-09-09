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Operativos militares

Asegura el Ejército armas y más de 3 mil cartuchos en Escuinapa

Elementos del Ejército Mexicano incautaron seis armas largas, 48 cargadores y más de 3 mil cartuchos durante recorridos de vigilancia
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/09/2026 10:31
09/09/2026 10:31

ESCUINAPA._ Más de 3 mil cartuchos, armas largas, cargadores y equipo táctico fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano durante recorridos de prevención y vigilancia desplegados en este municipio.

De acuerdo con el reporte, los efectivos militares decomisaron seis armas largas, 48 cargadores, 3 mil 69 cartuchos útiles de diversos calibres y cuatro placas balísticas.

El aseguramiento fue difundido por las autoridades federales mediante un comunicado conjunto; sin embargo, en el informe oficial se omitió precisar la ubicación exacta del hallazgo dentro del municipio de Escuinapa y si hubo personas arrestadas durante las acciones.

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Todo el material bélico fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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