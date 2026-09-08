Asegura el Ejército arsenal en Tepuxta, Concordia

CONCORDIA. _ Un arsenal compuesto por tres armas largas, 38 cargadores y mil 600 cartuchos fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones de la comunidad de Tepuxta, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, el aseguramiento se realizó durante patrullajes de vigilancia en la zona. Sin embargo, no se precisó si el armamento fue localizado abandonado o si el operativo derivó de alguna denuncia o hecho específico.

Tras el hallazgo, las armas, cargadores y cartuchos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.