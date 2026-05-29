$!Asegura el Ejército artefactos explosivos en comunidades de Badiraguato

BADIRAGUATO. _ En Badiraguato, en las inmediaciones de las comunidades de La Tuna, Arroyo Seco y Potrero de la Vainilla, el Ejército Mexicano aseguro 10 artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Mexico.
Esta acción se sumó a un hallazgo previo efectuado por las autoridades federales en la comunidad de La Palma, perteneciente al mismo municipio, donde personal militar ubico una caja que contenía 82 dispositivos de manufactura casera.
Con ambas intervenciones, las fuerzas de seguridad sumaron un total de 92 artefactos decomisados durante dos jornadas consecutivas de patrullajes en la región serrana.
Luego del aseguramiento, los explosivos fueron retirados de los distintos puntos con el fin de salvaguardar a la población, quedando a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso legal correspondiente y proceder a su posterior inhabilitación.