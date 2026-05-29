$!Asegura el Ejército artefactos explosivos en comunidades de Badiraguato

BADIRAGUATO. _ En Badiraguato, en las inmediaciones de las comunidades de La Tuna, Arroyo Seco y Potrero de la Vainilla, el Ejército Mexicano aseguro 10 artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Mexico.

Esta acción se sumó a un hallazgo previo efectuado por las autoridades federales en la comunidad de La Palma, perteneciente al mismo municipio, donde personal militar ubico una caja que contenía 82 dispositivos de manufactura casera.