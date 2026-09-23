$!Asegura el Ejército bodega con armas de grueso calibre y blindadas en Guasave

GUASAVE. _ El despliegue operativo coordinado entre elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector poniente de Guasave derivó en uno de los decomisos de material bélico más significativos de los últimos años en el municipio.

La movilización, que inició desde la tarde del lunes 21 de septiembre, dónde se concentró en un inmueble habilitado como bodega en la colonia Electricistas, justo pasando el canal 27. De acuerdo con fuentes federales consultadas de manera extraoficial, en el sitio se ejecutó una orden de cateo que culminó con el hallazgo de un fuerte arsenal y equipo logístico presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada.

En el interior de la propiedad, los uniformados localizaron casi una decena de vehículos de modelo reciente. Trascendió que dentro de las ocho unidades aseguradas destacan camionetas de doble rodado y vehículos que, al parecer, cuentan con blindaje. A la par de la flotilla, las corporaciones encontraron armamento de alto poder, lo que consolida este operativo como un duro golpe a las estructuras delictivas de la región.