Asegura el Ejército más de mil cartuchos y equipo táctico en Los Cerritos, Concordia

CONCORDIA._ Durante recorridos terrestres en la comunidad de Los Cerritos, en el municipio de Concordia, elementos del Ejército Mexicano aseguraron más de mil cartuchos, cargadores y diverso equipo táctico.

Según las autoridades federales, la incautación se concretó durante patrullajes en la región; no obstante, el informe oficial omitió precisar las circunstancias específicas bajo las cuales los efectivos dieron con el armamento, así como si hubo personas detenidas en el sitio.

En la zona, el personal castrense aseguró 39 cargadores, mil 319 cartuchos útiles, seis chalecos tácticos y 12 placas balísticas.

El material decomisado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes.