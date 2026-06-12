$!Asegura el Ejército Mexicano 49 explosivos caseros en El Rosario

ROSARIO. _ Un cargamento de 49 artefactos explosivos improvisados, 803 cartuchos útiles, 17 cargadores y equipo táctico fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano en El Rosario, Sinaloa, confirmaron autoridades federales. El arsenal y el equipo táctico se encontraban en el interior de un vehículo que fue localizado por el personal militar durante recorridos de vigilancia en la zona.

Hasta el momento, las dependencias federales no han precisado el lugar exacto del hallazgo ni los detalles operativos que derivaron en la ubicación de la unidad. Tampoco se reportó la detención de personas civiles vinculadas con este aseguramiento. Esta acción institucional se registra en medio de una ola de violencia que afecta al sur del estado, la cual incluye la privación de la libertad de 12 personas ocurrida el pasado miércoles en esta misma región.