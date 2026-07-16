Seguridad
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Drogas sintéticas

Asegura el Ejército Mexicano más de seis mil litros de químicos para metanfetamina en Cosalá

Las autoridades federales estiman un golpe financiero de 138 millones de pesos tras desmantelar dos centros de insumos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/07/2026 12:27
16/07/2026 12:27

COSALÁ._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos centros de concentración de insumos en este municipio, donde aseguraron un total de 6 mil 380 litros y 800 kilogramos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento de estos materiales representa un golpe financiero a la delincuencia organizada que asciende a los 138 millones de pesos.

$!Asegura el Ejército Mexicano más de seis mil litros de químicos para metanfetamina en Cosalá

La información fue dada a conocer a través de un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, como parte de las tareas dirigidas a combatir la producción de drogas sintéticas. No obstante, las dependencias oficiales evitaron proporcionar detalles específicos sobre las circunstancias del operativo militar o la ubicación precisa en donde se realizó el hallazgo.

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