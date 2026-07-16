$!Asegura el Ejército Mexicano más de seis mil litros de químicos para metanfetamina en Cosalá

COSALÁ._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos centros de concentración de insumos en este municipio, donde aseguraron un total de 6 mil 380 litros y 800 kilogramos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento de estos materiales representa un golpe financiero a la delincuencia organizada que asciende a los 138 millones de pesos.