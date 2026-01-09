$!Asegura FGR inmueble con vehículos robados y equipo táctico en el ejido Comanito, Culiacán

CULIACÁN._ En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos vehículos con reporte de robo, municiones y equipo táctico en el ejido Comanito, perteneciente al municipio de Culiacán.
La intervención se derivó de una Orden Técnica de Investigación (OTI) ejecutada por personal de la FGR, con el apoyo de seguridad periférica brindada por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales de Sinaloa.
En el inmueble inspeccionado se localizó una camioneta Chevrolet Silverado, la cual contaba con reporte de robo y portaba calcomanías presuntamente apócrifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, se recuperó un automóvil Nissan Sentra, también identificado como robado.
Además de las unidades motrices, los agentes aseguraron dos cargadores, 99 cartuchos útiles y un chaleco táctico de color negro. Todo el material y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.