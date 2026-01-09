$!Asegura FGR inmueble con vehículos robados y equipo táctico en el ejido Comanito, Culiacán

CULIACÁN._ En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos vehículos con reporte de robo, municiones y equipo táctico en el ejido Comanito, perteneciente al municipio de Culiacán.

La intervención se derivó de una Orden Técnica de Investigación (OTI) ejecutada por personal de la FGR, con el apoyo de seguridad periférica brindada por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales de Sinaloa.