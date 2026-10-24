$!Asegura FGR la Terraza Valentino en Mazatlán por caso de Carlos Emilio

La intervención ocurre a más de un año de la desaparición del joven, quien tenía 21 años cuando viajó a Mazatlán con familiares para celebrar su cumpleaños.

El aseguramiento se realizó después de un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde en el establecimiento ubicado en la Zona Dorada del puerto, fue colocado un anuncio con la leyenda “Inmueble Asegurado”.

La mañana de este sábado 24 de octubre la Fiscalía General de la República aseguró el inmueble de Terraza Valentino, en Mazatlán, como parte de las investigaciones por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven originario de Durango cuyo rastro se perdió el 5 de octubre de 2025.

Carlos Emilio, originario de Guadalupe Victoria, Durango, acudió al restaurante bar durante su estancia en el puerto. De acuerdo con los testimonios de su familia, se levantó de la mesa para ir al baño y ya no regresó con sus acompañantes.

Las primeras investigaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y en noviembre de 2025, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que se habían realizado cuatro cateos y asegurado equipos de videograbación, cuyo contenido era analizado en colaboración con la FGR.

El 20 de noviembre de ese año, el Vicefiscal en la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, declaró que las grabaciones mostraban al joven salir del establecimiento acompañado de dos hombres y abordar una camioneta.

Sin embargo, precisó que las imágenes no permitían establecer si Carlos Emilio estaba siendo amenazado, para entonces, las autoridades estatales reportaban cinco cateos en diferentes inmuebles de Mazatlán como parte de las indagatorias.

Posteriormente, la FGR atrajo la investigación, por lo que el 14 de febrero de 2026, la Fiscalía estatal entregó a la instancia federal las actuaciones que tenía en su poder sobre la desaparición.

En un comunicado difundido el 12 de octubre de 2025, Terraza Valentino sostuvo que había entregado la información y las videograbaciones solicitadas por las autoridades, además de expresar su disposición a colaborar con el esclarecimiento del caso.

A un año de los hechos, la familia de Carlos Emilio mantenía la exigencia de conocer su paradero y de que las investigaciones se desarrollaran con justicia y transparencia.