$!Asegura FGR máquinas tragamonedas y pipas de cristal en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró siete máquinas tragamonedas, 47 pipas de cristal y un inmueble comercial en Mazatlán. Esto ocurrió tras ejecutar una orden técnica de investigación por probable delito a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Previa autorización judicial, la FGR en Sinaloa ejecutó una orden de cateo en el establecimiento, del cual no se reveló ubicación. La acción derivó de una denuncia presentada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes reportaron la operación de máquinas tragamonedas.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado inició las investigaciones correspondientes por la probable comisión de un delito violatorio a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. La dependencia federal informó, mediante un comunicado, que esta acción busca combatir la proliferación de juegos ilegales y la venta de narcóticos en la región.
Todos los indicios, incluidas las máquinas y las pipas de cristal, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.