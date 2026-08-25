$!Asegura FGR máquinas tragamonedas y pipas de cristal en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró siete máquinas tragamonedas, 47 pipas de cristal y un inmueble comercial en Mazatlán. Esto ocurrió tras ejecutar una orden técnica de investigación por probable delito a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Previa autorización judicial, la FGR en Sinaloa ejecutó una orden de cateo en el establecimiento, del cual no se reveló ubicación. La acción derivó de una denuncia presentada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes reportaron la operación de máquinas tragamonedas.