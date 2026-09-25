$!Asegura FGR más de 49 toneladas de químicos y 45 mil litros de sustancias en El Diez, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 49 toneladas y 45 mil litros de diversas sustancias químicas en una bodega del poblado El Diez, Culiacán. El cateo, apoyado por Policía Federal Ministerial, también localizó cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. El aseguramiento, realizado en inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán, incluyó además dos chalecos tácticos, un vehículo montacargas y el inmueble donde se encontraron los materiales. Estos indicios podrían acreditar la probable comisión de delitos de posesión de precursores químicos y de artículos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, la investigación inició tras recibir un Informe Policial Homologado. En este documento, elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron sobre una bodega con la cortina semiabierta, donde se observaban chalecos, cargadores, costales y bidones que desprendían un fuerte olor a químicos. El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo una orden de cateo para el inmueble, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con peritos especializados de la institución, según detalló la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa.

En el lugar, las autoridades aseguraron 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica y 25 mil 975 kilos de, al parecer, ácido tartárico. También se localizaron 950 kilos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio. El operativo permitió la incautación de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, así como 33 mil 490 litros y 225 kilos de una sustancia pendiente de determinar por los peritos.