$!Asegura FGR transformadores, servidores y cartuchos en cateo en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República aseguró cargadores, cartuchos, placas balísticas, transformadores y servidores durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Centro, en Culiacán.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el ingreso constante de personas armadas a un domicilio.