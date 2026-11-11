$!Asegura FGR transformadores, servidores y cartuchos en cateo en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República aseguró cargadores, cartuchos, placas balísticas, transformadores y servidores durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Centro, en Culiacán.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el ingreso constante de personas armadas a un domicilio.
Durante recorridos de prevención y vigilancia, elementos de la Policía Estatal Preventiva recibieron el reporte y se trasladaron al inmueble, donde observaron cargadores y cartuchos en el interior, por lo que procedieron a resguardar el sitio.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo una orden de cateo, que fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal.
En el inmueble fueron asegurados cargadores, cartuchos, un chaleco táctico con placas balísticas, transformadores y servidores, además del propio domicilio.
Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene una investigación por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por otros que pudieran configurarse.