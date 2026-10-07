Asegura GOES un vehículo y fusiles tras reporte de privación de la libertad en Culiacán

El Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva aseguró un vehículo, fusiles y ponchallantas en un domicilio de Culiacán, luego de atender un reporte sobre al 089.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los oficiales recibieron una alerta sobre una persona presuntamente privada de la libertad en un domicilio en Parque Alameda, al norte de la capital.

En el lugar no fue localizada ninguna persona, en cambio, fueron asegurados un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, dos fusiles AR-15 calibre 5.56x45 milímetros, 16 cargadores, 555 cartuchos para arma larga, una cubeta con 100 ponchallantas y un vehículo.

Los objetos y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.