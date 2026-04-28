Asegura Guardia Nacional arma de fuego y droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante recorridos de vigilancia realizados en la capital del estado, elementos de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron un vehículo que contaba con reporte de robo, el cual contenía en su interior un arma de fuego larga, municiones y diversos objetos tácticos, así como cinco kilogramos de una sustancia con las características de la metanfetamina.

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, el hallazgo se efectuó mientras realizaban labores de prevención y seguridad en la zona.

El vehículo recuperado transportaba un rifle de alto poder, siete cargadores, 157 cartuchos útiles y un chaleco táctico. En la misma unidad se encontraron diversos paquetes que contenían la presunta droga sintética.

La autoridad federal no precisó la ubicación exacta ni la colonia donde se registró el aseguramiento.

Todo el equipo bélico, la sustancia prohibida y el vehículo fueron trasladados y puestos a disposición de la instancia correspondiente para la integración de la investigación de ley.