ESCUINAPA. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron cuatro armas largas, 42 cargadores, mil 260 cartuchos y cinco chalecos tácticos en la carretera Escuinapa-Mazatlán.

El material bélico fue localizado sobre la carretera libre Escuinapa-Mazatlán, a la altura de Escuinapa. Un comunicado conjunto del gabinete de seguridad informó del operativo, sin precisar la forma en que se realizó ni si hubo personas detenidas.

Todo el armamento, los cargadores, cartuchos y chalecos tácticos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes.