$!Asegura Guardia Nacional químicos para droga sintética en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional localizaron un centro de concentración clandestino de sustancias químicas en las inmediaciones del poblado Los Mayos, en la sindicatura de Sanalona, perteneciente al municipio de Culiacán.

Durante el despliegue operativo, los agentes federales aseguraron 915 litros y 25 kilogramos de diversos precursores destinados a la elaboración de metanfetamina. El material fue hallado en una zona habilitada como laboratorio clandestino, término que el manual de ética y estilo privilegia para describir estos sitios de producción ilícita.