$!Asegura Guardia Nacional químicos para droga sintética en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional localizaron un centro de concentración clandestino de sustancias químicas en las inmediaciones del poblado Los Mayos, en la sindicatura de Sanalona, perteneciente al municipio de Culiacán.
Durante el despliegue operativo, los agentes federales aseguraron 915 litros y 25 kilogramos de diversos precursores destinados a la elaboración de metanfetamina. El material fue hallado en una zona habilitada como laboratorio clandestino, término que el manual de ética y estilo privilegia para describir estos sitios de producción ilícita.
De acuerdo con las estimaciones de las autoridades federales, este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 18 millones de pesos para las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la región.
Las sustancias fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su procedencia y destino.