$!Asegura la Marina 314 litros de precursores en el puerto de Topolobampo

AHOME. _ En un operativo de inspección realizado en el interior del Recinto Portuario de este puerto, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) lograron el aseguramiento de 314 litros de sustancias químicas, presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.
El hallazgo fue dado a conocer este miércoles mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en el que se informa que ocurrió en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), luego de que personal naval, con apoyo de un binomio canino, detectara irregularidades en una caja refrigerada.
Según el reporte oficial, las sustancias químicas estaban distribuidas en seis cubetas y un tambo de acero con capacidad de 200 litros. Tras la localización, elementos federales resguardaron el área y aseguraron el material para prevenir riesgos dentro del recinto portuario.
Tanto las sustancias como los recipientes asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen y destino final de los precursores.