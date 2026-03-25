$!Asegura la Marina 314 litros de precursores en el puerto de Topolobampo

AHOME. _ En un operativo de inspección realizado en el interior del Recinto Portuario de este puerto, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) lograron el aseguramiento de 314 litros de sustancias químicas, presuntamente destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

El hallazgo fue dado a conocer este miércoles mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en el que se informa que ocurrió en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), luego de que personal naval, con apoyo de un binomio canino, detectara irregularidades en una caja refrigerada.