Asegura la Marina armamento explosivo en Casas Viejas, Elota

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y aseguraron un fusil de alto poder, 314 cartuchos útiles, 39 cargadores, dos artefactos explosivos de fabricación casera y cuatro chalecos tácticos en el poblado de Casas Viejas, perteneciente al municipio de Elota.

El hallazgo del material bélico se registró tras operativos desplegados por las fuerzas federales en la zona, aunque la autoridad no detalló las circunstancias específicas de las acciones.

Tampoco dieron a conocer si se registraron personas detenidas en el sitio del hallazgo.

Todo el armamento, las municiones y el equipo de protección balística incautados por los marinos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.