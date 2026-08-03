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Asegura la Marina armamento y equipo táctico en San Francisquito, Mazatlán

Durante un despliegue de vigilancia en el poblado San Francisquito, en Mazatlán, la Secretaría de Marina aseguró un vehículo, más de dos mil cartuchos, 25 cargadores y equipo balístico puestos a disposición federal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/08/2026 16:39
03/08/2026 16:39

En el poblado San Francisquito, perteneciente al municipio de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos armas largas, 2 mil 047 cartuchos, 25 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

De acuerdo con la información emitida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el despliegue operativo las fuerzas navales localizaron y aseguraron el lote de equipo utilizado presuntamente para actividades delictivas.

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El aseguramiento se realizó durante las acciones permanentes de vigilancia y reconocimiento que mantienen las autoridades en distintos puntos de la entidad, como parte de las tareas de seguridad para combatir a los grupos delictivos que operan en la región.

Todo el material y la unidad asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades federales para la integración de la carpeta de investigación

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