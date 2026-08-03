$!Asegura la Marina armamento y equipo táctico en San Francisquito, Mazatlán

En el poblado San Francisquito, perteneciente al municipio de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos armas largas, 2 mil 047 cartuchos, 25 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

De acuerdo con la información emitida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el despliegue operativo las fuerzas navales localizaron y aseguraron el lote de equipo utilizado presuntamente para actividades delictivas.