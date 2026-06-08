$!Asegura la Marina armamento y explosivos en El Zapote, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arma larga, 6 mil 642 cartuchos útiles, 17 cargadores, 16 artefactos explosivos improvisados y tres chalecos tácticos durante un operativo realizado en el poblado El Zapote, perteneciente al municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la información disponible, el decomiso del material bélico derivó de las acciones de vigilancia y seguridad desplegadas en la zona rural del puerto. El personal naval localizó los explosivos, el armamento y los aditamentos tácticos en las inmediaciones de la comunidad citada.