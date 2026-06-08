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Operativos militares

Asegura la Marina armamento y explosivos en El Zapote, Mazatlán

El personal naval decomisó un arma larga, más de 6 mil cartuchos de diversos calibres, 16 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/06/2026 11:38
08/06/2026 11:38

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arma larga, 6 mil 642 cartuchos útiles, 17 cargadores, 16 artefactos explosivos improvisados y tres chalecos tácticos durante un operativo realizado en el poblado El Zapote, perteneciente al municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la información disponible, el decomiso del material bélico derivó de las acciones de vigilancia y seguridad desplegadas en la zona rural del puerto. El personal naval localizó los explosivos, el armamento y los aditamentos tácticos en las inmediaciones de la comunidad citada.

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Las autoridades federales confirmaron los resultados mediante un comunicado conjunto, sin detallar las circunstancias de los hallazgos ni reportar personas detenidas en el sitio.

Todo el material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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