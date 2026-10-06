$!Asegura la Marina reactores y químicos en el poblado Los Cedros, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron dos reactores, una mezcladora con capacidad para mil litros empleada en el procesamiento de materiales y un vehículo que transportaba 100 litros de sustancias químicas en el poblado Los Cedros, en la zona rural del municipio de Culiacán.

El aseguramiento fue difundido mediante un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; sin embargo, en el reporte oficial la dependencia omitió detallar cómo se originó el operativo, de qué manera se dio la localización del equipo y si hubo personas detenidas durante la intervención militar.