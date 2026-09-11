$!Asegura la Marina tres vehículos alterados y con papeles falsos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, por conducto de la Cuarta Región Naval, aseguró tres vehículos con alteraciones en sus números de identificación y documentación apócrifa en la Terminal de Transbordadores de Mazatlán, durante un desembarque.
La acción se llevó a cabo en el marco de la Operación “Sable Componente Refuerzo Mazatlán”, durante las labores de inspección y verificación de un buque de pasaje y carga procedente de La Paz.
Personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria en Mazatlán, de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Aduana de Mazatlán, fue quien realizó el aseguramiento.
Durante las acciones de inspección, las autoridades detectaron irregularidades en tres unidades vehiculares. Dos de ellas presentaban alteraciones físicas en sus números de identificación vehicular, consistentes en la remoción y sobrescritura de caracteres. Además, se encontraron discrepancias entre la información obtenida mediante diagnóstico electrónico y los datos registrados físicamente en los vehículos.
Una tercera unidad contaba con documentación fiscal apócrifa, lo que motivó también su aseguramiento.
Los tres vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades a que haya lugar.