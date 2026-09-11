$!Asegura la Marina tres vehículos alterados y con papeles falsos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, por conducto de la Cuarta Región Naval, aseguró tres vehículos con alteraciones en sus números de identificación y documentación apócrifa en la Terminal de Transbordadores de Mazatlán, durante un desembarque.

La acción se llevó a cabo en el marco de la Operación “Sable Componente Refuerzo Mazatlán”, durante las labores de inspección y verificación de un buque de pasaje y carga procedente de La Paz.