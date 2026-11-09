Asegura la Secretaría de Marina una tonelada de cocaína al sur de Acapulco

La Armada de México de la Secretaría de Marina logró el decomiso de una tonelada de cocaína en aguas marinas, al suroeste de las costas de Acapulco.

En una publicación en redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que el resultado forma parte de las operaciones de vigilancia marítima que hace la Armada de México.

“(...) Aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor”, expuso.