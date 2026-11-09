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Asegura la Secretaría de Marina una tonelada de cocaína al sur de Acapulco

Es resultado de la operación de vigilancia marítima, expone Omar García Harfuch
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2026 07:24
09/11/2026 07:24

La Armada de México de la Secretaría de Marina logró el decomiso de una tonelada de cocaína en aguas marinas, al suroeste de las costas de Acapulco.

En una publicación en redes sociales, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que el resultado forma parte de las operaciones de vigilancia marítima que hace la Armada de México.

“(...) Aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor”, expuso.

Destacó que durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar.

Con estas operaciones, expuso, se ha evitado que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

“Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia”, asentó.

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