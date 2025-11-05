$!Asegura Marina arsenal y explosivos caseros en operativo en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Durante un operativo de vigilancia en una zona rural del municipio de Escuinapa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arsenal y material explosivo de fabricación casera.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los marinos localizaron un predio donde se mantenía oculto material bélico que incluía 13 armas de fuego de distintos calibres, 27 cargadores, más de 200 cartuchos útiles, cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro granadas y sustancias químicas utilizadas para la fabricación de estupefacientes.