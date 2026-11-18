MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina detuvo a cinco personas y aseguró presunta marihuana y vehículos durante tres acciones de vigilancia y seguridad realizadas en distintos puntos de Sinaloa, informó la Cuarta Región Naval.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, la primera intervención ocurrió durante una inspección de rutina a un vehículo de carga, realizada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), con apoyo de un binomio canino.