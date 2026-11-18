MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina detuvo a cinco personas y aseguró presunta marihuana y vehículos durante tres acciones de vigilancia y seguridad realizadas en distintos puntos de Sinaloa, informó la Cuarta Región Naval.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, la primera intervención ocurrió durante una inspección de rutina a un vehículo de carga, realizada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), con apoyo de un binomio canino.
Durante la revisión, los elementos localizaron dos bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana. Sin embargo, la Marina no precisó el lugar donde se llevó a cabo el operativo.
En una segunda acción, personal naval que realizaba patrullajes preventivos en las inmediaciones del poblado Nuevo Santo Grande, en el municipio de Elota, detuvo a tres personas y aseguró una bolsa con presunta marihuana.
El tercer hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia y disuasión, en el que los elementos detuvieron a otros dos hombres y aseguraron dos motocicletas, además de bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana. La dependencia tampoco detalló la ubicación de esta intervención.
La Marina informó que las cinco personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.