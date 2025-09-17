$!Asegura Marina explosivos, vehículos robados y droga en operativo en Concordia

CONCORDIA. _ Un operativo terrestre de la Secretaría de Marina en zonas serranas del municipio de Concordia, Sinaloa, derivó en el aseguramiento de explosivos, cartuchos, cargadores, droga y vehículos con reporte de robo, uno de ellos modificado con blindaje artesanal.

De acuerdo con el informe oficial, los patrullajes de reconocimiento terrestre se llevaron a cabo en los poblados de El Alto, Pichilingue, San Juan de Jacobo y Las Iguanas, donde fueron localizados dos vehículos robados, uno de ellos con blindaje artesanal, característico de grupos delictivos.