Seguridad
|
Operativos militares

Asegura Marina explosivos, vehículos robados y droga en operativo en Concordia

La Secretaría de Marina desplegó un operativo terrestre en comunidades de la sierra de Concordia, donde aseguró artefactos explosivos, cartuchos y droga. También fueron localizados dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/09/2025 12:33
17/09/2025 12:33

CONCORDIA. _ Un operativo terrestre de la Secretaría de Marina en zonas serranas del municipio de Concordia, Sinaloa, derivó en el aseguramiento de explosivos, cartuchos, cargadores, droga y vehículos con reporte de robo, uno de ellos modificado con blindaje artesanal.

De acuerdo con el informe oficial, los patrullajes de reconocimiento terrestre se llevaron a cabo en los poblados de El Alto, Pichilingue, San Juan de Jacobo y Las Iguanas, donde fueron localizados dos vehículos robados, uno de ellos con blindaje artesanal, característico de grupos delictivos.

$!Asegura Marina explosivos, vehículos robados y droga en operativo en Concordia

En el lugar también se aseguraron 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, mil 46 cartuchos útiles, dos cascos balísticos y diversas dosis de droga, cuyo tipo y cantidad no fueron detallados por las autoridades.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el armamento, explosivos y demás material incautado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones del caso.

$!Asegura Marina explosivos, vehículos robados y droga en operativo en Concordia
#Seguridad
#Concordia
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube