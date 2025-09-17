$!Asegura Marina explosivos, vehículos robados y droga en operativo en Concordia

CONCORDIA. _ Un operativo terrestre de la Secretaría de Marina en zonas serranas del municipio de Concordia, Sinaloa, derivó en el aseguramiento de explosivos, cartuchos, cargadores, droga y vehículos con reporte de robo, uno de ellos modificado con blindaje artesanal.
De acuerdo con el informe oficial, los patrullajes de reconocimiento terrestre se llevaron a cabo en los poblados de El Alto, Pichilingue, San Juan de Jacobo y Las Iguanas, donde fueron localizados dos vehículos robados, uno de ellos con blindaje artesanal, característico de grupos delictivos.
En el lugar también se aseguraron 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, mil 46 cartuchos útiles, dos cascos balísticos y diversas dosis de droga, cuyo tipo y cantidad no fueron detallados por las autoridades.
Los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el armamento, explosivos y demás material incautado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones del caso.